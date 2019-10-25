Жителя Воронежа оштрафовали на тысячу рублей за татуировку со свастикой

В Воронеже суд приговорил мужчину к штрафу в размере тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики, сообщает сетевое издание «Мое! Online».

14 октября осужденный попал в участок полиции, где сотрудники обратили внимание на его татуировку. На большом пальце у мужчины была изображена свастика. В связи с этим в отношении него было возбуждено административное дело.

«КП Воронеж» пишет, что на суде гражданин признал свою вину и раскаялся. Ему было назначено минимальное наказание. Максимальная сумма штрафа по этой статье в два раза больше.

В отчете информационно-аналитического центра «Сова» эксперты насчитали пять дел, возбужденных по аналогичной статье в России с середины октября.