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Врач в Петербурге стала фигурантом дела о сбыте лекарств на черный рынок

Общество
14:47, 25 октября 2019

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении заведующей клинико-диагностическим отделением Института гематологии и трансфузиологии ФМБА. Ее подозревают в получении взятки в размере более полумиллиона рублей, сообщает «Фармацевтический вестник».

Новое уголовное дело пополнит длинный список разбирательств в отношении более 40 врачей института, также обвиняемых в получении взяток от компании Roche. В октябре уже была приговорена судом к четырем годам условно врач-гематолог НИИ Ирина Зотова. 

По версии следствия, медики участвовали в схеме вывода лекарств на черный рынок, а деньги сотрудники фармпроизводителя Roche передавали врачам под видам платы за участие в научных мероприятиях. Взамен врачи института якобы передавали им рецепты на препараты их компании, а сотрудники Roche получали лекарства по льготным рецептам в аптеках и перепродавали их на черном рынке.

Разбирательства продолжаются с июня 2017 года. В мае 2019 года суд вынес решение по одному из основных фигурантов дела: региональный менеджер Roche Владислав Александров получил два года условно.

В компании Roche сообщают, что в фигурантами дела являются люди, которые не работают в их структуре с 2014 года. Фармпроизводитель сотрудничает со следствием.

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