В Кургане хотят завести дело на блогера, сравнившего губернатора с Гитлером

В Кургане изъяли ноутбук у местного блогера Ильи Винштейна, которого допрашивали из-за пародийного ролика.

Речь идет о видеоролике «Закрытое совещание в кабинете Шумкова», который был опубликован курганским блогером Ильей Винштейном 22 октября. Видео представляет собой фрагмент из фильма «Бункер» о Третьем рейхе, в котором на месте субтитров приводится разговор якобы между губернатором Вадимом Шумковым и его подчиненными о выборах и росте энерготарифов. Слова главы региона при этом соотносятся с репликами персонажа фильма Адольфа Гитлера.

Отметим, что фрагменты из фильма «Бункер» много лет популярны в Сети как материал для создания шуточных роликов, в которых с помощью субтитров реплики персонажей-нацистов «переводят», меняя контекст и даже круг лиц, участвующих в сценах.

Накануне, 24 октября, блогера допросили в Центре противодействия экстремизму. По данным Znak.com, Винштейна зподозрили в пропаганде фашизма. При этом сам блогер, ранее заявлявший, что делал ролик «в сугубо юмористических целях», рассказал об изъятии у него ноутбука после допроса.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что в настоящее время ЦПЭ проводит проверку по жалобам на пародию, после чего полиция будет решать вопрос о возбуждении в отношении Винштейна уголовного дела.