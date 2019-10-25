В Красноярском краевом Минлесхозе изъяли документы из-за необоснованных рубок

По поручению Генпрокуратуры сотрудники ФСБ изъяли и Министерства лесного хозяйства Красноярского края документы, сообщает ТАСС. Проверка организована в связи со вскрытием ряда нарушений.

Ранее Рослесхознадзором были выявлены факты незаконной рубки леса и необоснованные назначения санитарных рубок в части фальсификации актов лесопатологического обследования. Также были обнаружены самовольно захваченные земельные участки на территории Курагинского района.

В проверке, выявившей нарушения, помимо Рослесхознадхора приняли участие Рослесхоз, Минприроды, краевая прокуратура, МВД и ФСБ.

Уточняется, что ущерб от незаконных действий при эксплуатации лесного массива в Красноярском крае достигает почти девяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Виновники могут лишиться свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в связи с нарушением экологического законодательства краевые управления ФСБ и МВД приостановили деятельность 74 предприятий лесной отрасли. 77 юридических и физических лиц получили штрафы.