В Коми 72-летнему инвалиду дали условный срок за призывы к экстремизму в соцсети

Эжвинский районный суд Сыктывкара приговорил инвалида второй группы к 10 месяцам лишения свободы условно за экстремизм.

Как пишет издание «7x7», пенсионера Владимира Баева обвинили в призывах к экстремизму и возбуждении ненависти из-за постов в социальных сетях о семитских народах в 2017 году.

Мужчина находился под домашним арестом с мая 2019 года. В октябре из-за приступа болезни пенсионер попал в больницу, таким образом, по мнению следствия, нарушив режим. Сообщается, что 17 октября его срочно выписали из медучреждения и отвезли в суд, который поместил его в СИЗО. В Сыктывкаре около здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку Баева.

Судья рассказала, что в ходе предварительного следствия мужчина признавался в совершении указанных действий, однако заявлял, что не считает это преступлением и больше так поступать не намерен. По словам той же судьи, затем Баев уверял, что свои показания он дал под давлением следствия и предыдущего защитника, чтобы «побыстрее уйти домой».

Изначально пенсионера обвиняли по части 1 статьи 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды») и части 2 статьи 280 («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. По статье 282 дело было прекращено, поскольку записи были удалены.

В прошлом году у 72-летнего мужчины заблокировали банковские счета, на которые приходила пенсия, поскольку Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов. В квартире пенсионера и его родственников проводились обыски, были изъяты телефоны и компьютеры.

Отмечается, что сам мужчина свою вину не признает и намерен обжаловать решение. Притом гражданская жена Баева утверждает, что сам он вообще ничего не писал, а только делал репосты.