В Гааге рассмотрят жалобу жителей Киселевска, обвинивших чиновников в геноциде

Гаагский суд зарегистрировал жалобу жителей города Киселевск под Кемеровом на работу угледобывающих компаний.

Напомним, минувшим летом несколько семей Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором попросили предоставить им статус беженцев. Это связано с крайне неблагоприятной экологичекой ситуацией, сложившейся в регионе из-за угледобывающих предприятий. По словам жителей Киселевска, разработки угля в Кемерово ведутся «варварским способом» и приводят к повышению уровня заболеваемости онкологией и таким явлениям, как черный снег. При этом местные, региональные и федеральные власти на обращения людей не реагируют.

В конце августа активисты подали жалобу в Международный уголовный суд в Гааге, где обвинили чиновников и угледобывающие компании в геноциде населения Киселевска. Авторы заявления отмечают, что вредные выбросы часто превышают допустимые нормы. При этом людей не переселяют с опасных территорий, так как они не попадают в санитарно-защитные зоны предприятий. Дома «невозможно продать за нормальные деньги, так как никто не желает жить рядом с разрезами и предприятиями по переработке угля».

Как сообщает издание «Абажур», в настоящее время Гаагский суд зарегистрировал обращение жителей Киселевска, просивших провести международное расследование уголовных преступлений, совершенных должностными лицами и правоохранительными органами, а также угледобывающими предприятиями. Теперь их жалоба будет рассмотрена в соответствии с положениями Римского статуса, что не означает начала расследования.