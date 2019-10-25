У женщины в Пермском крае изъяли из дома и гаража 4,5 тысячи литров спирта

В городе Оса Пермского края суд назначил 52-летней женщине штраф в сумме 2,1 миллиона рублей за незаконную торговлю алкоголем и спиртом. Об этом сообщает портал «Новости Перми».

Гражданка продавала жидкость в частном секторе. Всего правоохранители изъяли у нее товара примерно на 290 тысяч рублей. Из ее дома и гаража, который она снимала, было изъято 300 канистр и 14 тысяч флаконов и бутылок этилового спирта общим объемом 4,5 тысяч литров.

В октябре комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам предложил отслеживать оборот медицинского спирта через систему ЕГАИС. В кабинете министров уже дали положительное заключение по этой инициативе.