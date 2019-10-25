Сотрудника коллекторского агентства уволили за хищение данных Сбербанка

Компания «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердила арест одного из своих сотрудников в связи с хищением персональных данных клиентов «одного из российских банков», в пресс-службе организации также сообщили ТАСС о его увольнении.

Информацией, как считают в НСВ, он завладел, «злоупотребляя служебным положением», и подчеркивают тот факт, что, хотя данные клиентов в итоге попали в общий доступ, в связи с инцидентом начато внутреннее расследование, а также компания усилит безопасность и «проведет полный аудит процессов и мер по защите данных».

Сотрудник работал «на выделенном проекте партнера» и не имел доступа к данным других банков и партнеров.

Ранее в МВД сообщали о задержании подозреваемого сотрудника НСВ в хищении персональных данных «клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО Сбербанк».

В Сбербанке заявили, что в связи с нарушением условий договора и утратой доверия расторгнут договор с ООО «НСВ».