Операторов обяжут по приказу отключать связь со странами после звонков о бомбах

Совбез поручил наделить ФСБ полномочиями блокировать связь с конкретной страной, подозреваемой в телефонном терроризме.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК. Отмечается, что основная идея такой инициативы заключается в том, чтобы обязать операторов по требованию ФСБ блокировать на срок до полугода трафик в направлении определенной страны, если с ее территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о бомбах и угрозах терактов. Планируется ли блокировать только голосовую связь или же передачу данных целиком (вместе с Сетью), пока неизвестно.

Вопросом разработки законопроекта по поручению Совета безопасности РФ занимаются Минкомсвязи и ФСБ. Соответствующий пакет поправок межведомственной группе предстоит утвердить уже до конца 2019 года.