Чеченское ТВ рассказало о "неприемлемых методах" экс-мэра Грозного

После публикации видео, на котором бывший мэр Грозного Ислам Кадыров грубо общается с гражданами и даже применяет электрошокер к женщине, против него начата проверка.

Видео опубликовала ЧГТРК «Грозный», которая получила его от личной пресс-службы Ислама Кадырова. Как передает канал, на 8-часовой записи имеются кадры, где экс-мэр «угрожает задержанным расправой и липовым обвинением», а также использует «психологические методы воздействия», чтобы добиться признательных показаний от якобы мошенников.

«Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника», — передает «Грозный» слова пресс-секретаря главы Чеченской Республики Альви Каримов.

При этом из слов Керимова не ясно, было ли ранее известно о методах работы чиновника, а также в них не утверждается причинно-следственная связь отстранения экс-главы Грозного с данными фактами. Вместе с тем в сообщении ЧГТРК говорится, что «видеозаписи переданы в правоохранительные органы» и «съемки стали основанием для проведения расследования и соответствующего наказания экс-мэра».

РИА Новости сообщает со ссылкой на замначальника угрозыска грозненского управления МВД Саламбека Мутиева, что в отношении Ислама Кадырова начата проверка.

Как подчеркивает издание «Кавказ.Реалии», после этого Ислам Кадыров ещё полгода проработал вице-премьером правительства региона, откуда был отстранен в 2017 году с формулировкой «с переходом на работу в правоохранительные органы». В сюжете ЧГТРК при этом утверждается, что после снятия с должности «больше он нигде не работал».

Также портал высказывает предположение, что чиновника «отлучили от ближнего круга главы Чечни» из-за его предполагаемой связи покушением на Рамзана Кадырова. Информацию российских СМИ об этом покушении Рамзан Кадыров назвал «тысячепроцентной ложью». В сюжете ЧГТРК сообщения о причастности Кадырова к предполагаемому покушению на главу Чечни Альви Каримов называет «абсолютной ложью, высосанной их пальца» и «чушью».

«Кавказ.Реалии» отмечает предполагаемую связь Ислама Кадырова с бегством из страны популярного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова: