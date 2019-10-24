Суд вернул иск Михаила Цакунова о компенсации за уголовное преследование

В Петербурге экс-фигурант дела об избиении силовика Михаил Цакунов требовал компенсацию суммой в два миллиона рублей. Соответствующее заявление было направлено в Дзержинский районный суд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Санкт-Петербурга.

В качестве истца был указан Михаил Цакунов, оправданный ранее по делу о нападении на полицейского, в качестве ответчика – Министерство финансов РФ. Уточняется, что речь идет о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, сумма иска – два миллиона рублей. В качестве третьего лица было указано ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как пишет «Фонтанка», райсуд вернул иск Михаила Цакунова по причине того, что заявление подано не по адресу: ответчиком выступает Минфин, находящийся в Тверском районе Москвы, поэтому иск должен рассматривать столичный суд.

В сентябре Санкт-Петербургский городской суд оправдал Цакунова, отменив обвинительный приговор, вынесенный в мае Дзержинским районным судом, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Цакунову вменялось нападение на сотрудника полиции во время протестной акции на Дворцовой площади в 2018 году. По данным следствия, он ударил сотрудника полиции и выбил ему зуб. В мае 2019 года Цакунова арестовали и признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он был оштрафован на 100 тысяч рублей и освобожден от отбывания наказания в связи с нахождением под арестом.