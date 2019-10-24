СК никак не отреагировал на просьбу об уголовном преследовании следователей ФСБ

Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал в военно-следственный отдел СК РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов следователями ФСБ.

Как отмечает в комментарии РБК адвокат Израйлита Виктория Бурковская, соответствующее заявление было подано ещё в конце августа, однако «никакого ответа не последовало».

В документе указываются имена старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова, а также допускается ответственность за разглашение налоговой тайны со стороны иных лиц. Кроме этого, бизнесмен сообщал в МВД о краже 293 миллионов рублей с его арестованных счетов в Сбербанке.

Ранее Верховный суд РФ не увидел нарушений закона в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала, на основании которой было начато расследование уголовного дела против Израйлита.