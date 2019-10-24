Сестрам Хачатурян запретили покидать дом в ночное время до конца декабря

Суд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить запрет определённых действий до 28 декабря», – цитирует «РИА Новости» судью Дмитрия Гордеева, который вынес решение. В отношении признанной невменяемой младшей сестры Марии Хачатурян оно было оглашено отдельно.

Девушки обязаны вовремя являться к следователю и в суд. Кроме того, им нельзя выходить из дома в ночное время суток.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что адвокаты потерпевших по делу об убийстве Михаила Хачатуряна будут настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе Марии Хачатурян.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено с множественными колотыми ранениями 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе. В убийстве заподозрили его дочерей – Марию, Ангелину и Крестину. Девушек поместили в СИЗО, позже меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты настаивают на том, что действия были совершены в рамках необходимой самообороны.

На данный момент расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела.