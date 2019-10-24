На сироту, который не может получить жилье, завели дело за неуважение к власти

В Кемеровской области возбудили административное дело в отношении жителя Новокузнецка, который порвал Конституцию РФ.

Как пишет «Дождь» со ссылкой на страницу Игоря Горланова в социальной сети «ВКонтакте», мужчина опубликовал видеозапись, на которой он рвет Конституцию. Сам он объяснил это тем, что чиновники — члены партии «Единая Россия» обязаны по закону обеспечивать сирот жильем, однако не делают этого.

Полиция увидела в действиях мужчины проявление неуважения к Конституции. МВД возбудило дело по статье 20.1 КоАП РФ.

Адвокат Горланова Мария Янкина сообщила, что ее подзащитный в течение шести лет не может получить жилье, которое ему полагается по закону как сироте. «Он с 2013 года стоит в очереди, и у него сейчас 646 номер в очереди. Горланов уважает и соблюдает Конституцию, но и требует ее соблюдения от других людей», – приводит ТАСС слова адвоката.

Янкина пояснила, что своим видео мужчина хотел показать, что сами чиновники не соблюдают Конституцию, поэтому ему она больше не нужна.