Депутат просит выяснить, куда ушли выделенные на Байкал шесть миллиардов рублей

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил Следственный комитет проверить траты на очистку Байкала.

Соответствующий запрос накануне, 23 октября, депутат направил председателю СК Александру Бастрыкину, сообщают «Известия». По мнению Бурматова, государству мог быть причинен ущерб суммой почти в шесть миллиардов рублей.

Речь идет о федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы». В запросе указывается на то, что в феврале 2017 года Минприроды и правительство Иркутской области заключили соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программы, «несмотря на отсутствие откорректированной проектной документации и источника финансирования ее доработки».

Единственным подрядчиком стало АО «Росгеология», которое в декабре того же года заключило с областным минприроды контракт на 5,9 миллиарда рублей. Целью заявленных работ ставилась ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в течение почти 50 лет. Это более шести миллионов тонн опасных веществ, которые свозились на полигоны «Солзанский» и «Бабхинский», пишет издание.

Первый авансовый транш составил 287 млн рублей. Для проведения работ «Росгеология» привлекла ООО «РГ-Экология», созданное через несколько недель после заключения контракта. «Когда мы начали проверять, это оказалась контора с уставным капиталом 10 тысяч рублей. У нее не было ни штата, ни компетенции, ни опыта работы, ни технологий», – рассказал Бурматов. По его словам, «не сделано не просто ничего – результат вообще отрицательный».

Парламентарий попросил главу СК провести проверку на основании статьи 159 («мошенничество»), статьи 160 («присвоение или растрата») и статьи 293 («халатность»).

Бурмистров подчеркнул, что проблема усугубляется селевой опасностью зоны. «Если эти сели сойдут в ближайшее время, все отходы окажутся в озере. Поэтому все эти промедления могут очень дорого стоить для экосистемы Байкала», – заявил глава комитета нижней палаты парламента.