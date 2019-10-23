Заммэра Москвы назвал спекуляцией данные о радиации в зоне строительства хорды

Заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин заверил, что Юго-Восточную хорду не проложат по радиоактивным отходам.

Напомним, накануне, 22 октября, департамент природопользования Москвы пообещал провести проверку данных «Гринпис России», согласно которым в районе строительства Юго-Восточной хорды были обнаружены очаги радиации. Ранее территорию вместе с волонтерами исследовали корреспонденты «Собеседника»:

Как передает «Интерфакс», теперь с официальным заявлением относительно слухов о радиоактивной опасности в зоне строительства выступил заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин. По его словам, любая информация об очагах радиации рядом с Юго-Восточной хордой является политической спекуляцией.

Столичный чиновник заявил, что в полосе строительства автомагистрали нет радиоактивных отходов, добавив также, что подобные работы в зоне радиоактивного влияния уголовно наказуемы. «Вы что, считаете, что у нас госзаказчик в тюрьму пойдёт? Не пойдёт, за хорду никто сидеть не будет», — сказал Хуснуллин, подчеркнув, что радиационный фон в зоне строительства постоянно замеряют.