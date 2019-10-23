В тростниковом сахаре нашли диоксид серы, не указанный в составе

«Росконтроль» опубликовал результаты исследования восьми марок тростникового сахара на прилавках российских магазинов, сообщают «Известия».

По информации издания, в образцах продуктов «О’кей» и Maitre был обнаружен мышьяк в количестве, не превышающем допустимую норму. Также в некоторых сахарах было зафиксировано содержание диоксида серы, но превышались допустимые значения только в образцах марок Maitre и Dan Sukker. У некоторых людей существует непереносимость этого вещества, но оно не было указано в составе продукта.

При этом «Известия» уточняют, что «Росконтроль» не является государственным ведомством, а ряд предпринимателей критикуют методы оценки организации, а некоторые даже утверждают, что компания предлагает проводить повторные экспертизы продуктов за деньги бизнесменов.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о получении письма из официального ведомства – Роспотребнадзора – в котором в том числе указывалось: «Организация "Росконтроль", известная манипулированием потребительским мнением, судебными делами с производителями продукции и скандальными проверками, активно пытается продвигать результаты своих "проверок" в средства массовой информации... Недопустимо формировать негативное отношение к продукции на основе сомнительной организации».