В Дагестане сельчане сообщают о задержаниях активистов, вступившихся за земляка

Жители села Нижнее Казанище в Дагестане сообщили о задержании 23 октября местных активистов, передает газета «Черновик». Причины действий полиции пока неизвестны.

Сельчане утверждают, что задержания могут быть связаны с произошедшим месяц назад сходом около Буйнакского РОВД. Тогда люди требовали освободить своего земляка, которому, по их предположению, подбросили наркотики. В этот раз некоторые из граждан так же предлагают пикетировать здания РОВД и следственного управления СКР по Дагестану.

В пресс-службе местного УМВД «Черновику» заявили, что никаких задержаний в Нижней Казанщине не проходит. Сотрудники полиции проводят в селе плановые подворовые осмотры в домохозяйствах у стоящих на учёте в наркодиспансере и мероприятия по контролю оборота оружия.