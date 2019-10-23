Уролог в Татарстане продал пациенту за 97 тысяч протез, доступный по ОМС

Казанский суд приговорил к двум годам лишения свободы условно уролога-андролога, который продал пациенту медицинский фаллопротез, доступный по программе ОМС. Об этом сообщает «Медвестник».

Отмечается, что в государственном медучреждении располагали устройством, которое должны были предоставить и установить истцу бесплатно. Однако врач убедил пациента, что услуга является платной, а фаллопротеза нет в свободной продаже. В результате мужчина отдал доктору 97 тысяч рублей.

В суде андролог признал вину и возместил ущерб пострадавшему. Уголовное дело в отношении врача разбиралось по статье о причинении значительного ущерба гражданину с использованием служебного положения.