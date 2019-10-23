Силовики искали в доме сыктывкарского защитника Шиеса газовый баллончик

Экоактивист из республики Коми Иван Иванов сообщил «МБХ медиа» о проведении обыска в квартире сыктывкарского защитника Шиеса Михаила Габова.

Предполагается, что обыск проводился по возбужденному в отношении Габова уголовному делу о побоях. 4 июня после столкновений с ОМОНом он распылил перцовый баллончик в сторону сотрудников ЧОПа, которые охраняли полигон. В квартире активиста силовики искали именно это средство самообороны.

«ОВД-инфо» со ссылкой на экоактивистку Алену Степанову передает, что после обыска Габова отвезли в отделение полиции и пока связи с ним нет. Известно, что сейчас защитник Шиеса находится под подпиской о невыезде.