Поволжского коммуниста оштрафовали на 150 тысяч рублей после пикета

В Новокуйбышевске суд оштрафовал первого секретаря горкома КПРФ Михаила Абдалкина на 150 тысяч рублей. Он признан виновным по статье о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга, передает портал «Idel.Реалии».

3 октября политик проводил пикет «За достойную медицину» и блюстителей законности не устроило, что он не имел отличительного знака организатора. В законе действительно прописана эта норма, но не указано, каким именно должен быть знак.

Летом Михаил Абдалкин уже был оштрафован на десять тысяч рублей за одиночный пикет против неблагополучной экологической ситуации в Новокуйбышевске. «Это произвол партии власти с целью не дать мне собрать документы, необходимые для подачи на конкурс по выборам главы города», — заявил коммунист.

Абдалкин намерен обжаловать вердикт о штрафе в 150 тысяч в Самарском областном суде.