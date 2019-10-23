Полиция задержала троюродного племянника и бывшего шурина Рауля Арашукова

Правоохранительные органы провели задержания еще двух человек в рамках дела Арашуковых.

Как передает «Интерфакс», речь идет о Беслане Арашукове, который является троюродным племянником экс-советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, а также брате бывшей жены Арашукова-старшего Ахмеде Коцбе.

Отмечается, что Беслан Арашуков при этом не имеет никакого отношения к «Газпрому», причины его задержания не называются. Никаких обвинений племяннику Арашукова-старшего также не предъявили, однако в его ауле Хабез в Карачаево-Черкесии были проведены обыски.

Второй задержанный — Ахмед Коцба — занимает должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». По словам информированного истоничка агентства, следственные действия в отношении него связаны с делом Арашуковых.

Напомним, бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля задержали в январе прошлого года. В совокупности им вменяют участие в ОПС, организацию нескольких убийств и хищение 30 млрд рублей у «Газпрома».