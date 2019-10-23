На благоустройство Москвы в 2020–2022 гг. выделят ещё 312 млрд

На благоустройство Москвы за три года планируется потратить 312,7 миллиардов рублей, из них 107,2 миллиардов пойдет на программу «Моя улица». В одном только 2021 году на неё придется 45,5 миллиардов рублей, что является историческим максимумом.

Источник РБК в мэрии города объяснил, что увеличение стоимости благоустройства связано с расширением территории программы. «В 2020 году восстановление исторического облика улиц запланировано на восьми объектах площадью 13 га, в 2021 году благоустройству подлежат уже 38 объектов площадью 44,9 га», — заявил он.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева сообщает, что если раньше ремонт проводили на центральных улицах, то сейчас планируется приступить к благоустройству районов за Садовым кольцом. Она отмечает необходимость работы с набережными и зонами отдыха. «Это уже не просто плитку поменять», — считает Косарева.

Директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина объясняет нарастающее увеличение бюджета на благоустройство в рамках программы «Моя улица» тем, что руководство города придерживаются «стратегии быстрых результатов». По её мнению, это создает видимость благополучия. Масштабное благоустройство столицы приводит в отказу от «индивидуального подхода, красивых решений», в результате чего часто используются типовые решения.

Также столичные власти намерены повлиять на конкуренцию в городе и инвестиционный климат, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что во втором полугодии 2020 года будет создан «ситуационный центр», в задачи которого будет входить «мониторинг конкурентной среды по тем отраслям, которые сегодня показывают хорошие результаты». Ключевые показатели развития конкуренции правительство Москвы ранее выработало при взаимодействии с ФАС России.

Кроме этого вице-мэр отметил внесенный в Мосгордуму законопроект о введении инвестиционного налогового вычета. «Суть сводится к тому, что предприятия, которые инвестируют в обновление свои средства, смогут за счет налога на прибыль себе эту стоимость компенсировать. То есть налог на прибыль будет снижен на стоимость основных производственных средств, направленных на модернизацию предприятий, за счет пониженной ставки налога на прибыль», — поясняет Ефимов. В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2020 года.