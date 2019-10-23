ВС РФ разрешил использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах

Верховный суд не увидел нарушений закона в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитана при расследовании уголовного дела.

Напомним, речь идет о случае, произошедшем во время расследования дела бизнесмена из Санкт-Петербурга Валерия Израйлита, когда ФСБ использовала декларацию, заполненную им в рамках амнистии капитала, как доказательство вины.

Как передает газета «Ведомости», адвокаты предпринимателя пытались оспорить в судах законность изъятия спецдекларации, однако все попытки оказались безуспешны.

Отмечается, что Верховный суд России не усмотрел нарушений законодательства в действиях ФСБ. Таким образом, подчеркивает газета, использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах может стать обыденной практикой.