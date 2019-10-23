Для полицейского, избившего задержанного до разрыва желудка, просят условный срок

В Иркутской области просят приговорить к условному сроку сотрудника ППС, который избил задержанного до разрыва желудка.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт», гособвинение попросило районный суд Слюдянки приговорить старшего сержанта полиции Андрея Кайданюка, избившего разнорабочего Валерия Грязнова, к четырем годам условно.

По словам Грязнова, 1 апреля сотрудник ППС вместе с коллегой остановили его на дороге и затащили в багажник служебной машины. В отделении полиции они избивали мужчину в течение десяти минут, пока тот не потерял сознание. Когда Грязнов очнулся, полицейские отпустили его, отказавшись вызвать скорую помощь.

Пострадавший был доставлен в больницу после того, как медикам позвонили прохожие. Врачи диагностировали у Грязнова сотрясение мозга, множественные гематомы на теле, а также закрытую травму живота и разрыв желудка. Рабочий рассказал, что в реанимацию к нему приходил начальник ППС. Полицейский угрожал и предлагал 100 тысяч рублей в обмен на отказ от жалоб.

Кроме того, юрист фонда Святослав Хроменков сообщал, что после признания вины в суде Кайданюк предлагал пострадавшему 300 тысяч, чтобы тот убедил судей в том, что нет необходимости приговаривать полицейского к реальному наказанию.