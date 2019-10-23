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В Москве предложили выработать алгоритм для решения вопроса захламленных квартир

Общество
16:54, 23 октября 2019

В Мосгордуме предложили обсудить проблему захламленных мусором квартир, в которых проживают психически нездоровые люди.

«Каждый из нас знает про такие квартиры в наших округах, и, действительно, мы не знаем, что с ними делать. Давайте проведем круглый стол на эту тему, – цитирует агентство «Москва» председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елену Николаеву. – Это вопрос к нам и к нашим коллегам из Государственной думы».

По словам члена этой же комиссии Натальи Метлиной, для решения проблемы следует выработать алгоритм действий сотрудников префектур и полиции, а также местных жителей. Депутат указала на то, что закон о психиатрии не позволяет принудительно обследовать людей, которые приносят в дом огромное количество мусора. Между тем, по ее словам, захламленные квартиры являются «очагом чудовищных нечистот, запаха, тараканов», зачастую в них невозможно зайти.

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