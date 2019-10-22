Водителя автобуса, въехавшего в толпу у метро в Москве, выпустили из колонии

Мосгорсуд отменил приговор, назначенный водителю автобуса, въехавшего в толпу людей у входа в метро «Славянский бульвар».

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем в декабре 2017 года, когда Виктор Тихонов, управлявший автобусом ЛиАЗ, по ошибке нажал на педаль газа на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве, после чего выехал на тротуар и съехал в подземный переход станции «Славянский бульвар». В результате аварии погибли четыре человека, еще около десяти пострадали.

Спустя год после случившегося Тихонова признали виновным в «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», и приговорили к четырем годам колонии.

Как передает «Интерфакс», во вторник, 22 октября, Мосгорсуд апелляционным постановлением отменил приговор, вынесенный водителю автобуса Дорогомиловским судом, и отправил данное дело на новое рассмотрение.

При этом собеседник агентства в суде добавил, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Тихонова изменена на домашний арест.