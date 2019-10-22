В Забайкалье осудили на пожизненный срок убийцу 12-летней девочки

Задержанный год назад в Забайкалье Алексей Фирулев осужден на пожизненный срок за убийство 12-летней девочки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя регионального главка СК Егора Маркова.

45-летний осужденный не признал своей вины, но суд счел достаточными собранные следователями доказательства для обвинительного приговора. До этого фигурант уголовного дела был четырежды судим по различным статьям.

Источники в силовом ведомстве утверждают, что Фирулев сначала надругался над девочкой, а после задушил ее. Преступление произошло на одной из городских автостоянок, где осужденный работал сторожем.

«МК Чита» отмечает, что на судебное заседание Фирулев прибыл в медицинской маске.

Ранее сообщалось, что житель Саратова Михаил Туватин полностью признал свою вину по обвинению в убийстве 9-летней Лизы Киселевой.