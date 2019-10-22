Осужденный за хищения в 80-е депутат поборется с коррупцией в Волгограде

Комиссия по регламенту и парламентскому контролю Волгоградской городской думы может быть наделена полномочиями по борьбе с коррупцией, сообщает издание «Блокнот», подчеркивая, что одним из членов комиссии является судимый за хищение госимущества депутат от «Единой России».

Его зовут Евгений Пыльнев, ему 67 лет, а судимость принадлежит к 80-м годам прошлого века. По информации издания V1.ru, она была погашена в мае 1983 года.

Как отмечает Znak.com, Пыльнев также упоминается в одном из роликов Алексея Навального об «умном голосовании». Из материалов, представленных оппозиционером, следует, что у депутата на тот момент имелось 6,5 тысяч квадратных метров недвижимости, что он пытался получить пенсию в размере 100 тысяч рублей и что он «впадает в ярость» в случае расспросов об имуществе.

В случае положительного исхода голосования депутатов областной думы орган станет называться «комиссия по регламенту, депутатской этике и противодействию коррупции».