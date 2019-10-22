Получившая антипремию за вклад в лженауку врач закрыла свой аккаунт в Инстаграме

Одна из самых популярных врачей российского сегмента Инстаграма терапевт Наталья Зубарева выиграла главную награду антипремии «Почетный академик ВРАЛ», пишет Vademecum.

Учрежденная фондом «Эволюция» ежегодная премия награждает самых сомнительных, но наиболее популярных деятелей, известных распространением лженаучной информации. Среди них есть представители и естественных, и гуманитарных наук. Так, «соперником» Зубаревой был Николай Стариков, пишущий книги на историческую тематику, сообщает ТВЦ.

Наталья Зубарева была удостоена премии в связи с тем, что на аудиторию в 2,5 миллиона человек в Инстаграме рассказывает о «дырках в кишечнике», токсичности дезодорантов, зубной пасты и пластиковой посуды. Ее книги о гормонах выпускаются тиражом 200 тысяч экземпляров. Также в качестве эксперта по диетологии она выступает в СМИ.

«КП» уточняет, что доктор назначает своим пациентам лечение БАДами, а стоимость ее курсов достигает 150 тысяч рублей.

На церемонии награждения антипремии присутствовали порядка тысячи зрителей. Сама Зубарева за наградой не явилась. Сейчас ее страница в Инстаграме закрыта, но на связанных с ней аккаунтах пользователи продолжают в пренебрежительном тоне поздравлять врача с победой.