Колебания давления, +12 градусов и дефицит кислорода ждут москвичей 22 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 22 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием северо-восточной периферии антициклона, что обусловит облачную с прояснениями погоду и отсутствие существенных осадков.

Воздух в Москве днем 22 октября прогреется до 10..12, по области — до 8..13 градусов тепла, что выше нормы на 6 пунктов. Ветер северо-западного направления ближе к вечеру сменится юго-западным и его скорость в течение дня будет в пределах 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет колебаться на повышенном фоне, а содержание кислорода в приземном слое воздуха в дневные часы окажется пониженным. Эти два фактора могут стать внешними раздражителями и спровоцировать у метеозависимых людей такие симптомы недомогания, как «скачки» артериального давления, головокружение, головные боли, боли в области сердца, одышка, а также тревожное и депрессивное состояние.