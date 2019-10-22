Кадырова наградят в Москве как рекордсмена по числу организованных рекордов

Главу Чечни Рамзана Кадырова впишут в Книгу рекордов России за организацию самого большого числа рекордов.

Об этом порталу Znak.com рассказали в пресс-службе Книги. По словам представителей проекта, Кадыров заслужил звание рекордсмена за то, что, будучи главой республики, он организовал и присутствовал на наибольшем числе рекордов за один год.

Среди примеров таких достижений на сайте организации приводятся установленные в Чечне рекорды по количеству отжиманий, по продолжительности танца лезгинка, по проведению самой высокогорной парусной регаты в Евразии, по установке «самой высокой пары флагштоков в мире» и другие.

Сертификат о получении главой республики звания рекордсмена должен быть вручен Кадырову в Москве 22 октября.