Географический диктант РГО и новая "Большая Арктическая Экспедиция"

Просветительская акция, полюбившаяся всем, кто неравнодушен к романтике путешествий, исследований и географических открытий, в очередной раз пройдет на этих выходных.

В Москве на одной из площадок 27 октября в 12:00 прочитает географический диктант для его участников известный путешественник Матвей Шпаро. В Большом концертном зале Московского дворца пионеров на Воробьевых горах (улица Косыгина, 17, корпус 7) Матвей также расскажет о путешествиях, в которых побывал, а кроме того, даст старт очередному образовательному и спортивному проекту для школьников — новой «Большой Арктической Экспедиции».

В предыдущих Экспедициях, напомним, российские школьники с норвежского архипелага Шпицберген на самолете переносились на полярную станцию в Северном Ледовитом океане всего в 40 км от полюса. Оттуда участники экспедиции под руководством многоопытных путешественников совершали недельный марш-бросок до самой вершины мира.