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Фигуранта дела о нападении на Олега Кашина осудили на 8 лет за похищение

Общество
17:20, 22 октября 2019

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Вячеслава Борисова к 8 годам колонии строгого режима за похищение с подельниками генерального директора ОАО «НТЦ "Завод Ленинец"» Александра Горбунова, также он должен выплатить 300 тысяч рублей.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на телеграм-канал объединенной пресс-службы судов города, похищение было совершено в 2014 году. Тогда, по версии следствия, он хотел добиться от Горбунова признания вины за организацию нападения на журналиста Олега Кашина. 

Кашин ранее утверждал, что Борисов участвовал в совершенном осенью 2010 году нападении на него. По версии СКР, к делу журналиста также причастны Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Их вместе с ещё шестью гражданами осудили за похищение Горбунова.

Веселов настаивал, что за организацией нападения на Олега Кашина стоял тогдашний губернатор Псковской области Андрей Турчак, этой версии придерживается и сам Кашин. В настоящее время Турчак является зампредом Совета Федерации РФ и секретарем Генерального совета политической партии «Единая Россия». Дело Олега Кашина так и не дошло до суда, несмотря на обещание на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева «оторвать голову» виновным в нападении.

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