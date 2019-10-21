Зимний гаечный ключ стал самой необычной заявкой на патент в 2019 году

Роспатент рассказал о самой необычной из патентных заявок, подававшихся в течение 2019 года.

Как передает РИА «Новости», в текущем году наибольшее число заявок на патенты новых изобретений подавалось из таких областей, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство. Об этом во время своего интервью перед московсковским международным форумом «Открытые инновации» рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

«Очень важно, что есть организации, с которыми мы работаем постоянно. Это, например, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ПАО "Татнефть", МНТК "Микрохирургия глаза" имени С.Н. Федорова. Эти организации подали более 60 патентных заявок. Один только Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина подал более 60 заявок в 2019 году», — приводит его слова агентство.

При этом самой необычной из таких заявок оказалась просьба запатентовать зимний гаечный ключ, в ручке которого имеется нагревающий элемент.

«Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа», — пояснил Ивлиев.