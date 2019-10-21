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Жириновский связал домашнее насилие с исчезновением понятия “глава семьи”

Общество
15:25, 21 октября 2019

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время обсуждения закона о профилактике семейно-бытового насилия связал обсуждаемое явление с заниженной ролью мужчин в обществе, передает «Парламентская газета».

«Он [мужчина] всё время на войне, в тюрьме или поисках работы. Понятие "глава семьи" исчезло. Если он на работе никто, дома никто, это прорывается в издевательствах над самыми близкими», — заявил Жириновский.

21 октября в Госдуме проходят слушания по новому законопроекту, направленному на предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, в создании которого принимали участие законодатели, сотрудники различных ведомств и представители 23 субъектов.

В частности, новые нормы предусматривают выдавачу потерпевшим защитных предписаний на срок от одного до 12 месяцев, которые запретят насильникам приближаться к своим жертвам на определенное расстояние. Агрессор обязан будет покинуть квартиру, где проживает жертва, даже в случае, если является ее собственником.

Также документ предлагает меры реадаптации как для пострадавших от семейного абьюза, так и для самих обидчиков.

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