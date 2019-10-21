В Кирове следователи проверяют детсад, где били и обзывали детей

Кировские следователи начали проверку по сообщениям СМИ о жестоком обращении с детьми со стороны одной из воспитателей детском саду №67, сообщает портал «ProГород43».

Еще на прошлой неделе родители обратились с коллективной жалобой в департамент образования и прокуратуру.

Утверждается, что в один из дней воспитатель схватила ребенка за волосы и назвала его «дебилом». Также упоминается случай, когда женщина силой удерживала доведенного до истерики ребенка на стуле и называла его «нерусским». На прогулках провинившиеся дети сидят на скамейках, а не бегают.

Сейчас воспитатель, вступившая в должность в августе, отрицает все обвинения в свой адрес. Журналисты между тем сообщают, что ранее эта сотрудница была судима за побои, а некоторые родители воспитанников детсада утверждают, что ее судимость еще не погашена.

В департаменте образования обещали завершить контрольные мероприятия до 22 октября.