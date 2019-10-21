Татьяна Москалькова предложила развивать институт социальных нянь

Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ Татьяна Москалькова назвала равноправие между мужчиной и женщиной «одной из гарантий социальной стабильности». Этим мнением она поделилась в своей статье, опубликованной в «Парламентской газете». Текст посвящен роли женщины в современной России.

Со ссылкой на данные ООН омбудсмен сообщает, что женщины примерно в три раза больше времени тратят на неоплачиваемую домашнюю работу и уход за членами семьи. Она отметила, что ее предложение о включении времени, потраченного на воспитание ребенка, в трудовой стаж, было поддержано общественностью. Но при этом инициатива не получила поддержки законодателей.

Москалькова настаивает, что женщины нуждаются в дополнительной социальной поддержке государства для сохранения конкурентоспособности в период декрета. Для этого она предлагает расширять возможности удаленной работы и занятости с гибким графиком. Также она предлагает совершенствовать институт социальной няни, с которой можно бесплатно оставить ребенка на некоторое время.

Москалькова назвала экономически несправедливым перечень производств, работ и должностей, которые запрещены для женщин. Особенно он бьет по защищенности тех гражданок, которые живут в местностях, где других вакансий нет. С предложением о пересмотре списка она выступала в 2017 году, а в этом году Минтруд отреагировал на предложение, и перечень сократили в четыре раза.