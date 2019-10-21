С декабря министров здравоохранения в регионах будут согласовывать с Минздравом

До 4 ноября будет продолжаться общественное обсуждение проекта Минздрава по разработке поправок в профильный федеральный закон. Речь идет о мерах, которые в том числе обяжут регионы согласовывать назначение местных министров и руководителей депздравов с федеральным Минздравом, сообщает Vademecum.

Проект закона будет подготовлен по распоряжению президента РФ Владимира Путина с целью централизации российского здравоохранения. За это ранее выступала министр здравоохранения Вероника Скворцова. В частности, она жаловалась, что определенная автономность региональных учреждений мешает в реализации единых принципов федеральных программ, в том числе нацпроекта «Здравоохранение».

Внесение поправок в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» станет частью процессов, направленных на реорганизацию первичного звена медицинской помощи.

По сообщению «Медвестника», обсуждаемые поправки планируют принять уже в декабре.