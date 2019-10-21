Пьяного фаната "Зенита", ударившего омоновца в лицо в ходе матча, оштрафовали

Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф еще одному футбольному болельщику, участвовавшему в драке с ОМОНом.

Как передает «Новая газета» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города, фаната петербургского «Зенита» Артема Прохорова оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что во время матча с «Краснодаром» 3 августа он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар рукой в лицо бойца ОМОНа.

Отмечается, что суд, который учел наличие у мужчины нескольких детей, признал Прохорова виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Ранее по тому же делу на 15 тысяч рублей оштрафовали еще одного футбольного фаната, который во время стачки с силовиками целился ногой в голову омоновца, но промазал. Другого участника драки, 25-летнего Дениса Первачука за удар в лицо бойца ОМОНа приговорили к году колонии поселения.

Напомним, что фигурантам так называемого «московского дела», также обвиняемым в применении насилия к представителям власти, суды выносят куда более жесткие приговоры за меньшие проступки и назначают им реальные сроки. В частности, Кирилла Жукова осудили на три года колонии общего режима за «удар по шлему росгвардейца», еще два года заключения получил Данил Беглец, дернувший силовика за руку.