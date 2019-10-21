Представители трех фракций Мосгордумы выступили против колеса обозрения на ВДНХ

Накануне в Останкинском районе Москвы прошел митинг против строительства 136-метрового колеса обозрения «Сердце Москвы» по адресу проспект Мира, 119, строение 498 в южной части ВДНХ. Митинг поддержали депутаты Мосгордумы от фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко», передает «КоммерсантЪ».

Жители выступают против застройки уже третий год, так как считают, что оно «влечет техногенные риски»: колесо обозрения намерены строить в «30 м от ближайшего жилого дома». Ранее в связи со строительством граждане уже писали петицию и письма на имя мэра Москвы и президента РФ, теперь совместное обращение на имя Сергея Собянина подготовят представители трех фракций городского парламента, сообщил изданию депутат от партии «Яблоко» Максим Круглов.

«В конце сентября мы узнали, что группа компаний "Регионы" получила разрешение на строительство, теперь остается только вставать на пути у спецтехники», — говорит Круглов.

С сегодняшнего дня активисты планируют начать круглосуточное дежурство в районе застройки, чтобы не дать заехать туда спецтехнике.

При этом в департаменте развития округа заверяют, что это частный инвестпроект и в ведомстве не имеют к нему отношения. Муниципальный депутат Сергей Цукасов также сообщает, что в письме из ГУ МЧС по Москве, имеющемся в распоряжении у инициативной группы «Нет колесу!», утверждается «отсутствие» в распоряжении города «спецтехники для решения экстренных ситуаций на объектах высотой более 100 м».