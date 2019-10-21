Под Москвой нашли тела семьи депутата, убитой бандой Шишкана семь лет назад

Полиция обнаружила тела подмосковного депутата Татьяны Сидоровой, а также ее мужа, сына и сестры, пропавших в 2012 году.

Как передает «Интерфакс», останки, которые, предположительно, принадлежат депутату Сидоровой и ее ближайшим родственникам, были найдены в Раменском районе Подмосковья.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в настоящее время тела извлечены и отправлены на экспертизу, которая установит точную причину смерти. По словам Петренко, у двоих погибших в области головы обнаружены пули.

Агентство напоминает, что Татьяна Сидорова вместе с мужем, сыном и сестрой пропала из принадлежавшего их семье коттеджа в феврале 2012 года. Приехавший за ней водитель обнаружил рядом с домом следы крови и обратился в полицию.

Следствие предполагает, что семья депутата была убита бандой криминального авторитета Шишкана, с которой у Сидоровой возникли разногласия из-за ее бизнеса.