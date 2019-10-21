Пенсионерка из Сибири попросила у американцев денег на квартиру

56-летняя Наталья Мардиева из Новосибирской области выложила в социальные сети обращение к гражданам Америки, Германии, Англии и других государств с просьбой финансово помочь в приобретении жилья. Об этом рассказывает портал «Сибирь.Реалии».

Ранее Наталья десять лет отработала в офицерской столовой Глуховской дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Военное ведомство предоставило ей жилье, в котором она в итоге прожила более 30 лет. В конце 90-х Наталья уволилась из столовой, поскольку там практически перестали платить деньги, но за 20 лет ей ни разу не сообщили, что она занимает жилплощадь незаконно.

О том, что жилье признано служебным, женщина узнала из заочного решения суда. Приставы потребовали от Натальи и ее 26-летнего сына выселиться из квартиры. На первое время их приютили знакомые, а сейчас семейство живет в летнем дачном домике. В органах соцподдержки им отказали в помощи.

Сейчас в Новосибирске вынесены десятки решений судов о выселении бывших военнослужащих с их семьями из квартир в поселке «Гвардейский», где проживала Мардиева со своим сыном, сообщает «Сибирь.Реалии». В общей сложности потеря жилья грозит 155 семьям.

Свое решение обратиться именно к иностранным гражданам Наталья объясняет тем, что у самих россиян очень низкий уровень жизни и ждать от них помощи не приходится.

Напомним, ранее жители кузбасского города Киселевска обращалась к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус беженцев в связи с тем, что местные власти никак не решают проблему с горящим отвалом поодаль от жилых домов.