Мать запытанного до смерти ингуша оспорит решение суда о компенсации в 1,5 млн

Районный суд в Ингушетии взыскал с республиканского МВД 1,5 миллиона рублей компенсации в пользу Лемки Долиевой, чей сын Магомед умер в результате пыток в республиканском Центре «Э». Эта сумма в десять раз меньше, чем заявленная в иске, сообщает «Радио Свобода».

Магомед Долиев умер в июле 2016 года, когда его пытали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Вместе с ним пыткам подвергалась его супруга Марем. Силовики требовали от них признания в причастности к ограблению банка.

Позже следователи установили множественные эпизоды пыток и в отношении других задержанных.

Разбирательства завершились спустя два года, когда шесть сотрудников ведомства приговорили к разным срокам от трех лет условно до десяти лет лишения свободы. Среди осужденных — глава Центра Тимур Хамхоев. Известно, что сейчас один из задержанных, оперативник ФСБ Мустафа Цороев, уже выпущен на свободу по УДО.

78-летняя Лемка Далиева намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.