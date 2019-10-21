Число госпитализированных после прорыва дамб под Красноярском выросло до 18

Красноярский минздрав сообщил, что число пострадавших при прорыве пяти дамб под Красноярском выросло до 27 человек.

Согласно информации пресс-службы ведомства, к медикам после ЧП, произошедшего в Курагинском районе Красноярского края утром 19 октября, обратились 27 человек, а не 26, как сообщалось ранее. При этом девятеро из них отказались от госпитализации, в то время как остальные 18 в настоящее время находятся в больницах.

Отмечается, что Курагинской районную больницу с травмами легкой степени тяжести были направлены девять человек. Еще столько же находятся на лечении в Красноярске в краевой клинической больнице. По данным медиков, угрозы для жизни пациентов нет.

Напомним, каскадное разрушение нескольких дамб произошло утром в субботу, 19 октября, на реке Сейба в Красноярском крае. Изначально сообщалось, что прорвало лишь одну дамбу, однако позднее их количество выросло до пяти. Хлынувшая вода затопила два рабочих общежития временного типа, в результате чего погибли 15 человек, еще пятеро пропали без вести.