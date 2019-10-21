Более 40% россиян поддержали введение льготной категории "жертв перестройки"

Опрос ВЦИОМ показал, что четверть жителей России считают себя «жертвами перестройки».

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда Максиму Топилину обращение с предложением создать в России новую льготную категорию «жертв перестройки», под которую могли попасть те, кто проживал в стране в 1987–1989-е годы и кому на тот момент было от 25 до 45 лет.

После прозвучавшего в нижней палате парламента предложения Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, показавшее, что «жертвами перестройки» себя считают 25% россиян, а противоположной точки зрения придерживаются 70% граждан.

При этом идею ввести новую льготную категорию поддерживает 41% опрошенных, 47% высказались против, 12% ответить не смогли. РИА «Новости», которое приводит данные опроса ВЦИОМ, отмечает, что чаще всего «жертвами перестройки» себя называют люди старше 60 лет.