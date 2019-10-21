Арестованы два сотрудника компании, которой принадлежали дамбы под Красноярском

Начальник участка компании «Сисим» Андрей Еганов и мастер Евгений Александров будут находиться под стражей до 18 декабря.

Такое решение принял суд Железнодорожного района Красноярска, передает ТАСС.

Отмечается, что защита Еганова просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Александров, отвечавший за участок входящей в холдинг «Сибзолото» компании «Сисим», на котором прорвало каскад дамб, свою вину не признал. По его словам, визуальный осмотр плотины не выявил никаких нарушений. Также мастер подчеркнул, что на месте, где произошла авария, он проработал меньше месяца.

Между тем Росприроднадзор сообщил о своем намерении проверить все российские золотодобывающие компании на предмет соблюдения лицензионных условий после аварии под Красноярском.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что компания «Сибзолото» опубликовала список жертв разрушения пяти дамб в Красноярском крае 19 октября.

Напомним, всего в результате разрушения двух дамб под Красноярском 19 октября погибли 15 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Были задержаны три человека.