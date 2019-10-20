В течение недели по всей России будет сохраняться нетипично теплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на европейской части России теплая погода сохранится на протяжении всей грядущей недели, передает «Интерфакс».

В частности, в Москве столбики термометров в дневное время будут держаться на отметке 11-17 градусов, что превышает климатическую норму на 7-9 пунктов.

Самым теплым окажется понедельник, когда воздух прогреется до 15-17 градусов. Всю дальнейшую неделю на улицах столицы будет 11-14 градусов тепла.

Теплая погода сохранится в связи с пришедшим в Россию с юга антициклоном. Также повышают градус воздуха и солнечные лучи при отсутствии облаков.

Метеоролог отмечает, что превышение нормальных температурных показателей на 7-8 градусов отмечается почти по всей стране, в том числе в Якутии.