Страховщики проиграли суд по тендеру МВД, который они отбили у лидеров рынка

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с МВД 611 миллионов рублей в пользу страховой компании «Центральное общество», сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку суда.

Упомянутая компания в 2017 году выиграла тендер на страхование жизни 788,8 тысяч правоохранителей. Договор, заключенный на 2018-2019 годы, гарантировал страховщикам сумму около 14 миллиардов рублей. Но в июле 2018 года контракт был передан «ВТБ страхованию», поскольку «Центральное общество» лишилось лицензии из-за нарушений требований к платежеспособности и финустойчивости.

С августа «Центральное общество» пыталось взыскать с ведомства часть неоплаченной ими страховой премии, которая не была выплачена во время, когда контракт продолжал формально действовать.

Ранее СМИ сообщали, что контракт был заключен буквально спустя три дня после того, как «Центральное общество» получило лицензию на страхование жизни. При этом страховой компании удалось выдержать конкуренцию с лидерами рынка.