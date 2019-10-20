СК проверит пансионат на Кузбассе из-за фото, где инвалид лежит на полу

Следственное управление СК по Кемеровской области начало доследственную проверку по сообщениям об условиях содержания в частном приюте для престарелых «Серафим» в Ленинск-Кузнецком районе, сообщают «РИА Новости».

Очевидцы утверждают, что в социальном учреждении постояльцы проживают в маленьких помещениях, аварийный выход в здании перегорожен кроватью, а уколы делают люди без медицинского образования. На одном из фото, которое было опубликовано в СМИ, изображен пожилой мужчина с ампутированными ногами, который без нижнего белья лежит в простыне на полу.

Одна из учредителей приюта Юлия Догадина объяснила журналистам Readovka последнюю ситуацию тем, что лежащий на полу мужчина с инвалидностью страдает деменцией и его нельзя оставлять на кровати незафиксированным, иначе он может нанести себе травмы.

Догадина утверждает, что женщина, которая выложила кадры в сеть, была уволена из учреждения за ненадлежащее исполнение обязанностей. А до этого она шантажировала руководство, вымогая у них 100 тысяч рублей в обмен на гарантию того, что она не выложит компрометирующие приют снимки в сеть.

По результатам проверки следователей в отношении центра «Серафим» будет принято процессуальное решение.